كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي صيني: صفقة الصين وواشنطن التجارية خبرا سارا للجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير الدبلوماسيين في الحكومة الصينية وانغ يي، خلال زيارة لسلوفينيا اليوم السبت، إن "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة يعد خبرًا سارًا للجميع وسيوفر "الاستقرار في التجارة العالمية".، وفقا لرويترز.

لكنه أضاف انه، مع ذلك، لا يزال هناك العديد من القضايا بين الجانبين التي تحتاج إلى معالجة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت واشنطن وبكين على شروط اتفاقية "المرحلة الأولى" التي تقلل من بعض التعريفات الأمريكية على البضائع الصينية بينما تعزز المشتريات الصينية من المزارع والطاقة والسلع الأمريكية الأخرى.

وفقًا لما قاله وانغ، الذي تحدث بالصينية، فإن الاتفاقية "ستساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي".

وأوضح "إن الصين لم تؤمن قط أن اللجوء إلى رفع التعريفة الجمركية هو الطريق الصحيح... لأنه لا يوجد فائز في حرب تجارية"، مضيفًا أن بلاده تعارض سياسة الحماية.

وقد قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن القضايا التجارية، ورفضت التعليق على الخطوات الانتقامية المحتملة إذا فرضت واشنطن الرسوم الجمركية المقررة على البضائع الصينية في نهاية هذا الأسبوع.

من المقرر أن تفرض واشنطن تعريفة جمركية على حوالي 160 مليار دولار من الواردات الصينية مثل أجهزة ألعاب الفيديو وشاشات الكمبيوتر والألعاب يوم الأحد.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكبار المستشارين التجاريين يوم الخميس لمناقشة التعريفات المقررة.

وقد أعلنت الصين، يوم الإثنين، إنها تأمل في إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، وسط مناقشات مكثفة قبل بدء التعريفة الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات الصينية في نهاية الأسبوع.

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وقد صرح مساعد وزير التجارة رن هونغ بين للصحفيين، الاثنين، بأن بكين تأمل في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يرضي الجانبين.

وأضاف "حول مسألة الصين والولايات المتحدة، تدفع المحادثات التجارية، التي نتمنى أن يتمكن الطرفان من اجرائها على أساس المساواة والاحترام المتبادل، المفاوضات إلى الأمام، ونسعي للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن في ضوء المصالح الجوهرية لكل مننا."

تتفاوض الصين والولايات المتحدة على ما يسمى بـ "المرحلة الأولى" بهدف تخفيف تصعيد النزاع التجاري المطول بينهما، لكن من غير الواضح ما إذا كان يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في المدى القريب.

من المقرر أن تبدأ جولة التعريفة الجمركية القادمة من جانب واشنطن على البضائع الصينية في 15 ديسمبر.

طالبت الصين بإلغاء بعض التعريفات الأمريكية الحالية المفروضة على صادراتها بقيمة حوالي 375 مليار دولار، بالإضافة إلى إلغاء التعريفة المقررة في 15 ديسمبر على حوالي 156 مليار دولار من صادراتها المتبقية إلى الولايات المتحدة.

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بأن تلتزم بالحد الأدنى من مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية، من بين تنازلات أخرى بشأن حقوق الملكية الفكرية والعملة والوصول إلى أسواق الخدمات المالية في الصين.

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، يوم الجمعة، إن الجانبين كانا يتحدثان بشكل شبه يومي، لكن لا توجد حاليًا أي خطط لإجراء محادثات مباشرة أو حفل توقيع بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

مع تبقي أقل من أسبوع قبل الموعد النهائي وسط مفاوضات "مكثفة"، قال كودلو إن ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن التعريفة الجمركية، والتي ستؤثر علي الهواتف المحمولة الصينية الصنع، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والألعاب والملابس.

