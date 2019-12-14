كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة والصين.. ماذا بعد المرحلة الأولى؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولون الصينيون على صفقة تجارية "المرحلة الأولى" تتضمن تخفيض التعريفات الأمريكية على البضائع الصينية.

وقال ترامب، إن واشنطن وافقت على تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بقيمة 160 مليار دولار بسبب سريان مفعولها في 15 ديسمبر، وخفض التعريفات الحالية إلى 7.5٪.

وتشمل الاتفاقية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات المالية والعملة والنقد الأجنبي، حسب الممثل التجاري لواشنطن.

ولم يقدم أي من الطرفين تفاصيل محددة بشأن كمية السلع الزراعية الأمريكية التي وافقت بكين على شرائها - وهي نقطة شائكة رئيسية في مفاوضات الصفقة الطويلة.

وشهدت أخبار الصفقة التجارية ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة. بينما أعلن ترامب أن محادثات "المرحلة الثانية" التجارية ستبدأ على الفور، وأوضحت بكين أن الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات التجارية سوف يعتمد على تنفيذ المرحلة الأولى أولًا.

وفي حين أن الأسواق هتفت بارتفاع ديسمبر، إلا أن القليل منهم يتوقعون أن تنتهي جولة الصفقات التجارية.

وتظهر الدلائل الأولى حول ما إذا كانت ألمانيا قوة منطقة اليورو قادرة على تجنب الركود في الربع الرابع تظهر يوم الاثنين عندما تصدر قراءات مؤشر مديري المشتريات المتقدمة لشهر نوفمبر على مستوى العالم.

وتأتي استطلاعات النشاط الاقتصادي، وهي مقياس رئيسي للصحة الاقتصادية، بعد أن أظهر مؤشر سيتي المفاجئ للاقتصاد أن البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو تجاوزت توقعات الإجماع بأسرع وتيرة منذ فبراير 2018. وكانت المفاجأة الأخيرة زيادة بنسبة 1.2٪ في الصادرات الألمانية في أكتوبر، متحدية التوقعات من الانكماش.

وهناك آمال كبيرة في أن الصادرات والاستهلاك الخاص، مما ساعد ألمانيا على تجنب الركود. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي أن التصنيع ظل في حالة انكماش عميق في جميع أنحاء الكتلة.

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وأظهر استطلاع أجرته رويترز توقعات بقراءة تصنيعية مرتفعة بنسبة 46.0 في منطقة اليورو، ولكنها لا تزال أدنى بكثير من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. ومن المتوقع أن تنمو الخدمات، التي صمدت بشكل أفضل حتى الآن، بشكل متواضع من نوفمبر عند 52.0.

ويجتمع البنك المركزي الياباني يوم الخميس مع التوقعات الاقتصادية العالمية "مشرقة نسبيًا"، وفقًا لما قاله المحافظ هاروهيكو كورودا.

وأعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 122 مليار دولار للحفاظ على سير الأمور بعد أولمبياد العام المقبل. ومع ذلك، فإن مزاج الأعمال مزعج، حيث وصل مسح "تانكان" يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2013. وأصبح كبار المصنّعين - وخاصة شركات صناعة السيارات - أكثر كآبة، لأن الحرب التجارية لها أثرها.

وأثار الفوز الانتخابي المذهل لرئيس الوزراء بوريس جونسون الآمال في أن تنتهي أخيرًا ثلاث سنوات ونصف السنة من الفوضى الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتسببت التوقعات بأنه قد يتأرجح قليلًا بالقرب من مركز حزب المحافظين له، متجاهلًا أشد متاعب اليورو، وتيسير الطريق نحو صفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، في ارتفاع الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية.

وسجل صناع السياسة رفع سعر الفائدة في أكتوبر والبيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع التضخم إلى 1.7٪ - بعيدًا عن هدف 2٪ - عززت تلك التوقعات. وارتفع التاج إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل اليورو، مرتفعًا بنسبة 5٪ تقريبًا منذ أكتوبر.

والزيادة المقترحة في سعر الفائدة لديها نقادها، الذين يشيرون إلى التضخم الذي لا يزال بطيئًا ونشاط المصانع في أضعف حالاته منذ عام 2012.

وفي الوقت نفسه، قد يكون اجتماع السياسة المجاور للنرويج، المقرر عقده في نفس اليوم، أقل إثارة حيث لا يتوقع حدوث أي تغيير.

ولا يزال المستثمرون يشعرون بالحيرة إزاء ضعف التاج النرويجي - على الرغم من قيام صانعي السياسة بأربعة رفع أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2018، إلا أنها في أدنى مستوياتها المسجلة لليورو.