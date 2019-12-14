كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة بتايلاند عن الاحتجاجات: "مجرد بداية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح زعيم حزب المعارضة التايلاندي تاناتورن جوانجرون رانجكيت، أن احتجاجات اليوم السبت، "مجرد بداية" حيث احتشد الآلاف من الناس في العاصمة بانكوك في أكبر مظاهرة منذ انقلاب عام 2014، وفقا لرويترز.

ودعا إلى الاحتجاج يوم الجمعة بعد تحركات لحظر حزب "المستقبل إلى الأمام"، الذي برز كأكبر منافس لحكومة الحاكم العسكري السابق برايوت تشان أوتشا.

أخبر ثاناثورن الحشد "هذه هي البداية فقط.. اليوم هو استعراض للقوة حتى ينضم إلينا الآخرون في المستقبل نحن هنا اليوم فقط كاختبار. لا تخافوا، سيكون الشيء الحقيقي الشهر المقبل. "

فقد دعا زعيم حزب المعارضة التايلاندي تاناتورن جوانجرون رانجكيت إلى احتجاج سلمي اليوم السبت بعد أن طلب من المؤيدين أن يتجمعوا في مواجهة حظر محتمل على حزبه "المستقبل إلى الأمام". وقد ظهر تاناثورن، 41 عامًا، كأبرز معارضي الحكومة برئاسة رئيس المجلس العسكري السابق. بريوث تشان أوشا، 65 عامًا، منذ الانتخابات التي جرت في مارس، والتي قالت المعارضة إنها تم التلاعب بها لصالح الجيش.

وصرح ثاناثورن للصحفيين قبل الاحتجاج المقرر أن يبدأ في بانكوك الساعة الخامسة مساءً "إننا نرفض جميع أنواع العنف، سواء كان من المتظاهرين أو من المسؤولين الحكوميين".

وقال "نحن نعتقد أن الوقت قد حان للأشخاص الذين لن يتسامحوا مع نظام NCPO مرة أخرى لإظهار أنفسهم، لإظهار استعدادهم للمشاركة في السياسة"، في إشارة إلى المجلس الوطني للسلام والحفاظ على النظام.

Advertisements

أعادت دعوة ثانوثورن لحشد المؤيدين إحياء ذكريات النوبات الاحتجاجية في بانكوك على مدار العقدين الماضيين من السياسة المضطربة التي انقطعت بسبب الانقلابات في عامي 2006 و2014.

وقال ثانثورن إنه لا يريد إحياء تلك الاضطرابات أو الدعوة إلى احتجاجات مثل تلك التي هزت هونج كونج هذا العام.

وقال رئيس الوزراء براوث تشان أوتشا للصحفيين إنه من غير المناسب تنظيم مظاهرة في نهاية العام.

طلبت لجنة الانتخابات التايلندية من المحكمة الدستورية حل حزب "المستقبل إلى الأمام"، متهمة إياه بانتهاك القوانين التي تحكم الأحزاب السياسية من خلال قبول قروض بملايين الدولارات من زعيمها ثاناثورن.

ووقع ثناثورن يوم السبت اتفاقًا مع ستة أحزاب في تحالف معارضة للضغط من أجل إدخال تغييرات على الدستور الذي وضعه المجلس العسكري قبل الانتخابات.

