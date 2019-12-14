كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة في تايلاند يدعو إلى احتجاج سلمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا زعيم حزب المعارضة في تايلاند، ثانثورن جوانجرونج رانجكيت إلى احتجاج سلمي، اليوم السبت، بعد أن طلب من المؤيدين أن يتجمعوا في مواجهة حظر محتمل على حزب المستقبل إلى الأمام.

برز "ثانثورن"، 41 عامًا ، كأبرز معارضي الحكومة برئاسة رئيس المجلس العسكري السابق برايوث تشان أوتشا، 65 عامًا، منذ الانتخابات التي جرت في مارس الماضي والتي قالت المعارضة، إنها تم التلاعب بها لصالح الجيش.

صرح "ثاناثورن" للصحفيين قبل الاحتجاج المقرر أن يبدأ الساعة 5 مساء. (1000 بتوقيت جرينتش) في بانكوك، بأن: "نحن نرفض كل أنواع العنف، سواء كان ذلك من قبل المتظاهرين أو من المسؤولين الحكوميين".

وقال: "نعتقد أن الوقت قد حان للأشخاص الذين لن يتسامحوا مع سلطة المجلس الوطني للسلام والحفاظ على النظام بعد الآن لإظهار أنفسهم، لإظهار استعدادهم للمشاركة في السياسة"، مشيرًا الى اسم المجلس العسكري السابق، المجلس الوطني للسلام والنظام.

أعادت دعوة "ثاناثورن" إلى أنصار التعبئة إحياء ذكريات التشنجات الاحتجاجية في بانكوك على مدار العقدين الماضيين من السياسة المضطربة التي انقطعت بسبب الانقلابات في العامي 2006 و 2014.

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وأضاف زعيم المعارضة في تايلاند، أنه لا يريد إحياء تلك الاضطرابات أو الدعوة إلى احتجاجات مثل تلك التي هزت هونج كونج هذا العام.

وقالت الشرطة في منطقة بانكوك، التي دعى ""ثاناثورن"" أتباعه للتجمع، إنهم لم يتلقوا طلبًا بالتجمع بما يتماشى مع قانون الاجتماعات العامة، لكنهم لم يقولوا إنهم سيحاولون منعه.

وقال رئيس وزراء تايلاند، براوث تشان أوتشا، للصحفيين، إنه من غير المناسب تنظيم مظاهرة في نهاية العام.

طلبت لجنة الانتخابات التايلندية من المحكمة الدستورية حل حزب المستقبل إلى الأمام، متهمة إياه بانتهاك القوانين التي تحكم الأحزاب السياسية من خلال قبول قروض بملايين الدولارات من زعيمه "ثاناثورن".

في الشهر الماضي، وجدت المحكمة الدستورية، أن "ثاناثورن" متهم بحيازة أسهم في شركة إعلامية في التاريخ الذي تم فيه تسجيل ترشيحه للانتخابات، وأبعده كعضو في البرلمان. وترافع "ثاناثورن" فيها.

ووقع "ثاناثورن"، اليوم السبت، اتفاقًا مع ستة أحزاب في تحالف معارضة للضغط من أجل إدخال تغييرات على الدستور الذي وضعه المجلس العسكري قبل الانتخابات.