كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين يخفض التعريفة الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خففت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية، وأعلنتا اتفاقا بشأن "المرحلة الاولى" يقلل بعض التعريفات الامريكية مقابل ما قال مسؤولون امريكيون إنه سيكون قفزة كبيرة في مشتريات الصينيين من المنتجات الزراعية الامريكية وغيرها من السلع.

وقال كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين إن بكين وافقت على استيراد 200 مليار دولار على الأقل من السلع والخدمات الأمريكية الإضافية على مدار العامين المقبلين بالإضافة إلى المبلغ الذي اشترته عام 2017.

وإذا تم إجراء عمليات الشراء، فسيمثل ذلك قفزة هائلة في الصادرات الأمريكية إلى الصين. واشترت الصين 130 مليار دولار من البضائع الأمريكية في عام 2017، قبل بدء الحرب التجارية، و56 مليار دولار في الخدمات، وتظهر بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

وفي المقابل، قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستعلق التعريفات الجمركية على البضائع الصينية بسبب سريان مفعولها يوم الأحد وتخفيض الآخرين. ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقية المكونة من 86 صفحة في الأسبوع الأول من شهر يناير في واشنطن من قبل المفاوضين الرئيسيين.

وقال الرئيس الأمريكي، لقد وافقنا على صفقة كبيرة للغاية مع الصين في المرحلة الأولى.

وأضاف، وافقوا على العديد من التغييرات الهيكلية والمشتريات الضخمة للمنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة، بالإضافة إلى المزيد.

وأخبر ترامب المراسلين في البيت الأبيض في وقت لاحق أنه يعتقد أن الصين ستصل إلى 50 مليار دولار من المشتريات الزراعية، وهو ما كرر الوعد الذي قطعه للمزارعين الأمريكيين في أكتوبر.

وفي مؤتمر صحفي في بكين، قال مسؤولون صينيون إن الجانبين اتفقا على نص الصفقة، ولكنهما لم يقدما تفاصيل محددة عن كمية السلع الأمريكية التي وافقت الصين على شرائها.

Advertisements

وصرح الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر للصحفيين في البيت الأبيض، علاوة على خط أساس بقيمة 24 مليار دولار في المشتريات الصينية في عام 2017، أن بكين تعهدت بشراء 32 مليار دولار إضافية من المنتجات الزراعية على مدار العامين المقبلين، أو حوالي 16 مليار دولار سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، قالت بكين إنها ستبذل مجهودًا كبيرًا لإنفاق 5 مليارات دولار إضافية سنويًا.

وقال نائب وزير الزراعة الصيني، إن الصين ستستورد المزيد من القمح الأمريكي والذرة والأرز دون ذكر تفاصيل.

وكان فول الصويا يمثل نصف مشتريات الصين الزراعية في عام 2017. وقد تضاءل الطلب منذ ذلك الحين بسبب انخفاض حمى الخنازير التي تأكلها بسبب حمى الخنازير الأفريقية.

وردا على سؤال حول رقم ترامب البالغ 50 مليار دولار، قال مسؤولون في بكين يوم الجمعة إن التفاصيل سيتم الكشف عنها لاحقا.

وقال بعض المزارعين الأمريكيين إنهم ينتظرون المزيد.

ووافقت الصين أيضًا على تعليق التعريفات الانتقامية، التي تستهدف السلع التي تتراوح بين الذرة والقمح والسيارات المصنعة وقطع غيار السيارات الأمريكية، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر.

وهناك دعم واسع النطاق من الحزبين لمحرك ترامب لتحميل الصين المسؤولية عن سنوات من التجسس الاقتصادي، والهجمات الإلكترونية، ونقل التكنولوجيا القسري، وإلقاء السلع منخفضة السعر المصنوعة من إعانات حكومية ضخمة.

ولكن الاتفاق يوم الجمعة يمس القليل من هذه الإصلاحات. وسوف يبدأ المفاوضون من الجانبين في جولة جديدة من محادثات التجارة "للمرحلة الثانية" على الفور، وفقًا لتويتر.