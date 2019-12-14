كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 نصائح للتحدث امام الجمهور دون خوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما يتعلق الأمر بالتحدث امام الجمهور، فإن الكثير من الناس يخجلون من الوقوف علي المنصة لمخاطبة حشد كبير. مخاطبة الحشد بدون خوف ليس بالامر السهل لأن عيون الجميع ستكون عليك.

عليك أن تفهم أولًا ما الذي يمنعك من التحدث بثقة في الجمهور. وبمجرد تحليل سبب مشكلتك، يمكنك بسهولة اتخاذ الإجراء الصحيح لتصحيح خطابك. سيمكنك ذلك من النهوض والتألق في حياتك المهنية.

فيما يلي بعض الاقتراحات التي ستساعدك على تحسين مهاراتك في التحدث أمام الجمهور.

1. كن ملما باللغة:

هناك العديد من الأسباب التي تمنع الناس من التحدث بثقة في الجمهور. أحد أكثر الأسباب هو افتقار الشخص إلى الثقة في إجادة اللغة.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تتحدث بالشكل الصحيح، فإن الخوف من الظهور بمظهر احمق يمنعك من التحدث بثقة. تحتاج إلى التأكد من أنك على دراية جيدة باللغة التي تتحدث بها.

2. إعداد عدد قليل من الخطب الجيدة:

قد يبدو هذا سخيفًا ولكن معظم المتحدثين الكبار لديهم بعض الخطب الجاهزة مسبقًا. يتعلمون الاقتباسات والأقوال المفيدة التي يستخدمونها أثناء التحدث أمام الجمهور.

إن الخطب المرتجلة ليست سهلة حقًا، وأولئك الذين يلقون الخطب الخارجية يستخدمون عادةً نفس الاقتباسات والأمثلة في مناسبات مختلفة. يمكنك قراءة بعض المقالات عن فن الخطابة.

على مدى فترة من الزمن، قد تتعلم أيضًا مزج الفكاهة بخطبك بطريقة لطيفة جدًا بحيث تستمتع الجماهير بحديثك. يجب عليك إعداد الخطب بعد فهم ما يجذب جمهورك.

3. الممارسة أمام المرآة:

حتى عندما تكون دقيقًا في الخطب المختلفة، فقد تظل واعيًا عندما ينظر إليك الناس. الطريقة الوحيدة للتغلب على هذا الخوف هي الاستعداد أمام المرآة. تساعدك المرآة على فهم كيف تتحدث أمام الناس.

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كما أنه يساعدك على إدراك ما إذا كان لديك لغة جسد مزعجة قد تثير غضب الجمهور. مارس الخطاب باستمرار أمام المرآة حتى تصبح واثقًا.

4. الممارسة أمام أصدقائك وأحبائك:

بمجرد أن تكون واثقا من مهاراتك في التحدث، اطلب من أصدقائك وأحبائك مراجعة مهاراتك في التحدث.

يمكنك جمع حشد صغير من جمهورك القريب والعزيز والبدء في التحدث أمامهم. اسألهم عن رأيهم في مهارات التحدث الخاصة بك، واطلب منهم الاقتراحات والتعديلات.

هناك بعض العادات التي لا تدركها عند التدرب أمام المرآة. يمكن لأصدقائك مساعدتك في تحديد هذه العادات. قد يخبرونك أيضًا بطرق للتخلص من هذه العادات.

لا تهمل أي اقتراح مقدم من أصدقائك المقربين. إنهم الأشخاص الذين يعرفونك جيدًا واقتراحاتهم ذات قيمة كبيرة.

5. احرص على عدم التكرار:

يكره الجمهور الأشخاص الذين يكررون نفس الشيء. احرص على عدم تكرار أي جملة مرارًا وتكرارًا. يجب عليك أيضًا التأكد من عدم تكرار نفس الاقتباس في خطبتين مختلفتين أمام نفس الجمهور.

يجب أن يكون لديك أمثلة متنوعة ومقتبسات جاهزة طوال الوقت إذا كنت ترغب في التأثير علي جمهورك. هذا ممكن فقط بالمزيد من القراءة.

تساعدك القراءة على تحسين مفرداتك والتحدث بثقة أكبر. يجب أن تتحدث بطريقة تروق للجمهور الذي اجتمع لسماعك. يجب عليك اقتباس أمثلة حديثة وذات صلة بجمهور معين.