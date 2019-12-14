خطير.. ضبط سلاح ناري لدى 3 أشخاص بالبيضاء…متورطون في ترويج المخدرات

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة ، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و61 سنة، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة سلاح ناري وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم بدوار “ابن ركاب” بضواحي مدينة الزمامرة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز كيلوغرام (1000 غرام) من مخدر الكوكايين وسلاح ناري تقليدي الصنع وسلاح أبيض من الحجم الكبير، فيما تم توقيف مزودهما الرئيسي بالمخدرات بدوار “الرواكلة” ضواحي منطقة سيدي رحال بالدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات تنقيط المشتبه فيه الثالث بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية بمدينة الجديدة للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين على خلفية هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.