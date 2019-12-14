بعد احتكاكه بالجزائري بلعمري.. فوزير يخضع لفحص طبي لتحديد حجم إصابته

يخضع المغربي محمد فوزير لاعب نادي الرائد السعودي، اليوم السبت، لفحوصات طبية، من أجل تحديد حجم الإصابة التي يعانيها اللاعب.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم، إن تشخيصا مبدئيا أظهر إصابة فوزير في عضلات البطن، وذلك بعد احتكاكه بالجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق الشباب، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين الخميس الماضي.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن اللاعب المغربي الذي خرج اضطراريا في الدقيقة 55 من المباراة، سيُجري فحصا طبيا اليوم لتحديد مدة علاجه من الإصابة بعد تحديد حجمها.

يذكر أن المواجهة الأخيرة للرائد الذي يلعب له أيضا المغريي جلال الداودي، انتهت بفوزه على مضيفه الشباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك لحساب مباريات الأسبوع الحادي عشر من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.