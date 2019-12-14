الرملة: مصرع شخص إثر حريق في منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص عربي في الخمسينيات من عمره، مصرعه إثر اندلاع حريق في منزل مأهول بمدينة الرملة، اليوم السبت.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن حريقا شبّ في منزل مأهول بشارع "هتابور" في الرملة، ما أسفر عن مصرع شخص نتيجة استنشاقه كمية من الدخان.

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وقدمت طواقم طبية الإسعافات الأولية لشابين آخرين بعد إصابتهما خلال تخليصهما من داخل المنزل، حيث وصفت حالتهما بالطفيفة.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وأخمدت ألسنة النار التي اندلعت في شقة خشبية مغلقة، وامتدت إلى داخل المنزل.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.