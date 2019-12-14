القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا.
وقالت شبكة "ESPN"، إن ليفربول يهتم كثيرًا باستقدام نيمار، ومن المتوقع أن يبدأ محاولاته لضم اللاعب البرازيلي بنهاية الموسم الجاري.
وارتبط اسم نيمار (27 عامًا) بالرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، في إطار سعيه للعودة إلى برشلونة من جديد، لكنه في النهاية قرر البقاء في حديقة الأمراء، بعد فشل البارسا في تلبية مطالب بطل فرنسا.
يذكر أن عقد نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022، ويأمل مسؤولو الفريق الفرنسي في إيجاد البديل المناسب تحسبًا لرحيل نجم السامبا.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يستهدف التعاقد مع نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.