ليفربول يستهدف التعاقد مع نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا.

وقالت شبكة "ESPN"، إن ليفربول يهتم كثيرًا باستقدام نيمار، ومن المتوقع أن يبدأ محاولاته لضم اللاعب البرازيلي بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم نيمار (27 عامًا) بالرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، في إطار سعيه للعودة إلى برشلونة من جديد، لكنه في النهاية قرر البقاء في حديقة الأمراء، بعد فشل البارسا في تلبية مطالب بطل فرنسا.

يذكر أن عقد نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022، ويأمل مسؤولو الفريق الفرنسي في إيجاد البديل المناسب تحسبًا لرحيل نجم السامبا.