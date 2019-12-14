مانشستر سيتي يحدد خليفة غوارديولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي بدأت تفكر في خليفة لمدرب الفريق، بيب غوارديولا، تحسبا لرحيله بنهاية الموسم الحالي.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الاتجاه داخل مانشستر سيتي للتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأشارت إلى أن المدير الفني السابق لتوتنهام، يحظى بدعم وتأييد كبير داخل مانشستر سيتي، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع السبيرز على مدار المواسم الماضية.

وكانت تقارير قد أوضحت أن غوارديولا يملك شرطًا في عقده يمنحه حق الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وعلى الرغم من ذلك، فهناك ثقة داخل مانشستر سيتي من أن غوارديولا سيلتزم بعقده، ويستمر حتى نهاية الموسم بعد المقبل.