بالصور.. انهيار أجزاء من منزلين في بغداد جراء الأمطار

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الفرق في مركز الكاظمية وصلت إلى محل الدور السكنية التي انهارت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس وكون البناء قديماً ومتهالكاً في أغلب المنازل بتلك المنطقة".وأضافت، أن "مفارزها قامت بإخلاء المنطقة من السكان وإبعاد المواطنين عن محل الحادث ووضع الأشرطة التحذيرية وتنبيه الدور والمحلات القريبة بأتباع تدابير الحيطة والحذر وتنفيذ توصيات الدفاع المدني حفاظاً على سلامتهم".

وأشارت مديرية الدفاع المدني، إلى أن "الحادث لم يسفر عنه أي خسائر بشرية".