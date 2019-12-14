إيطاليا ترفض "تفاهمات" السراج وأردوغان وتصفها بـ"العبثية"

وصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي المذكرتين الموقعتين اللتين وقعهما رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج غير الدستورية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنهما "عبث" من الناحية الدولية.

وقال كونتي: "إن هاتين المذكرتين الموقّعتين من قبل حكومة السراج مع تركيا غير مقبولتين بالنسبة لنا، وذلك كما أكدنا مجددا خلال المجلس الأوروبي"، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.

وجاءت تصريحات كونتي خلال المؤتمر الصحفي بعد المجلس الأوروبي في بروكسل الجمعة.

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وأضاف كونتي قائلا: "اتفاق كهذا ليس له تأثير ملموس، لكنه يكشف موقفا خاطئا تماما".

وجدد المجلس الأوروبي رفضه التام لمذكرتي التفاهم اللتين وقعهما رئيس حكومة الوفاق الليبية والرئيس التركي.

وكان الرئيس التركي قد لوح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "تي آر تي" بمدينة إسطنبول بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا في حال وجهت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس دعوة لذلك.

تصريحات أردوغان جاءت بعد أيام قليلة من توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل، وقعها مع السراج تخرق حظر بيع السلاح إلى ليبيا الصادر بشأنه قرار من مجلس الأمن الدولي.