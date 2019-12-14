قرقاش: الدوحة تسعى لشق الصف والتهرب من الالتزامات

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، السبت، أن محاولات الدوحة المتكررة لشق الصف تهدف إلى التهرب من التزامتها.



وكتب قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".

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وتابع قرقاش: "الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".

وكان قرقاش قد أكد، الثلاثاء، أن الأساس في حل أزمة قطر مع الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) هو معالجة جذورها التي تسببت في حدوثها، مشيرا إلى أن غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده "سوء تقدير للموقف".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي بأن لكل أزمة خاتمة، وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة".

وتابع أن "غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".