عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إسبانيا تهنئ الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون

السبت 14 ديسمبر 2019

هنأت الحكومة الإسبانية الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، معتبرة الجزائر شريكا استراتيجيا لإسبانيا تقيم معه تعاونا مثاليا في العديد من المجالات.

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ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لوزارة الخارجية الإسبانية اليوم السبت قوله: "إن حكومة إسبانيا واثقة من مواصلة تعميق العلاقات مع الجزائر في هذه المرحلة الجديدة من الإصلاحات، مما يسمح بالاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الجزائري وضمان استقرار البلد".

وأكدت الحكومة الإسبانية أن الجزائر شريك استراتيجي لإسبانيا في المنطقة المغاربية، حيث تقيم معها تعاونا مثاليا في العديد من المجالات، معربة عن أمل إسبانيا في مواصلة هذا التعاون مع الجزائر خدمة للشعبين والمنطقة الأورومتوسطية بأكملها.

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر قد أعلنت، أمس الجمعة، فوز عبدالمجيد تبون بالانتخابات الرئاسية بنسبة 58.15%.