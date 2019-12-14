أبو زيد: انجاز وزارة الطاقة جرعة أمل كبيرة ليصبح لبنان دولة نفطية

لفت النائب السابق ​أمل ابو زيد​ إلى أن "إنجازا جديدا ل​وزارة الطاقة​ ول​لبنان​ بعد إعلان وزيرة الطاقة والمياه في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ إصدار وتسليم أول ترخيص لتجمع شركات "​توتال​" و"إيني ونوفاتيك" للتنقيب عن ​النفط والغاز​ في بلوك 4 بعد إنجاز الشركات كل تحضيراتها للبدء بعملية الحفر، والتزام الشركات المهل التنفيذية للعقود".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار أبو زيد إلى أن "هذا الأمر الذي يأتي تتويجا لمسار دؤوب من العمل بدأ مع الوزير ​جبران باسيل​ مرورا بالوزير ​سيزار ابي خليل​ وصولا الى الوزيرة بستاني، هو دليل على استمرار الثقة الدولية بلبنان ويعطي جرعة أمل كبيرة مصحوبة بالإرادة وحسن الإدارة كي يصبح لبنان دولة نفطية، كل التقدير لعمل وزراء الطاقة المتعاقبين وكل الشكر ل​هيئة ادارة قطاع النفط​ التي سيكون لها دور كبير في ​المستقبل​ بإذن الله وهذا كله من أهم انجازات عهد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الذي وضع لبنان على خارطة البلدان النفطية".