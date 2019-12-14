لفت وزير الصحة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جميل جبق​ خلال مشاركته في أعمال "منتدى ​الدوحة​ 2019" الذي تنظمه ​وزارة الخارجية القطرية​ على مدى يومين تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب" إلى "أهمية مشاركة ​لبنان​ في منتدى الدوحة في هذا التوقيت نظرًا للأوضاع الخاصة التي يمر بها بلدنا في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن "المنتدى اختصر المسافات بين الدول وكان بمثابة ملتقى جامع يعزز منطق الإنفتاح على شعوب ​العالم​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جبق من منتدى الدوحة: من المهم مشاكرة لبنان بالمنتدى نظرا للأوضاع التي يمر بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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