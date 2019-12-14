كشفت مصادر مطلعة لقناة الـ"LBC" عن أنه "لا تأجيل للاستشارات النيابية و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لم يبدل في موقفه وهو مع تشكيل حكومة تكنوسياسية لأنها ستكون مضطرة غلى اتخاذ قرارات موجعة والامور متجهة إلى تكليف ​الحريري​ ل​تشكيل الحكومة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBC: لا تأجيل للاستشارات النيابية والامور متجهة إلى تكليف الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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