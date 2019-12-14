النشرة: العثور على جثة لامرأة مجهولة الهوية في جبل صعب ببلدة كوثرية السياد

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بانه "تم العثور على جثة لامرأة مجهولة الهوية في جبل صعب في بلدة ​كوثرية السياد​"، مشيراً إلى أن "دوريات من مختلف ​الاجهزة الامنية​ في المكان تعمل على التحقيق بالحادثة".

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