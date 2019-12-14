داغر​ لتلفزيون "النشرة": الوطني الحر قال انه سينتقل لصفوف المعارضة ولكن معارضة لمن؟

أكد عضو المكتب السياسي في حزب "الكتائب اللبنانية" ​​سيرج داغر​​ "أننا لنسا مع التحالفات الطائفية وهذه ​الثورة​ أظهرت ان هناك فئتين في البلد، فئة من الناس مقهورة و"جوعانة" وتريد بناء دولة وأخرى تعتبر ان ​المحاصصة​ والاستفادة من ​المال​ العام والمنافع أهم وهاتين الفئتين ليست مسيحية او مسلمة وعندما نلتقي مع أحد نلتقي على مجموعة مبادئ لا على التحالفات الطائفية".

وفي حديث لتلفزيون "النشرة"، لفت داغر إلى ان "معارضة حزب "الكتائب اللبنانية" واضحة من 4 سنوات والمعارضة لها مقومات والثورة بها مقومات وصرخة الناس أيضا لديها مقومات وليس كل شخص قال انه معارضة بات معارضة"، مشيراً إلى أن "الناس واضحة وتريد ​حكومة تكنوقراط​ ولكن هناك استشارات نيابية يوم الاثنين وسنرى من سيسمي رئيس حكومة حيادي ومن سيسمي رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ومن سيسمي الاخير لا يمكن أن يكون معارض لأنه لا يمثل صوت الناس وصرختهم لان الناس تريد حكومة حيادية".

وأضاف "​التيار الوطني الحر​" الذي كان يتحدث طيلة السنوات الماضية أي منذ انتخاب ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على أساس مع العهد او ضد العهد، يتكلم الآن عن انتقاله إلى صفوف المعارضة، ولكن معارضة من؟ معارضة لعهد الرئيس عون ام السلطة او ​الحكومة​ والحريري وفي حال المعارضة للحريري، فلا يمكنه أن يسمي نفسه "معارضة".