قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة هاجر علوه

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: - هاجر حسين علوه (مواليد عام ٢٠٠٦، لبنانية) التي غادرت بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٩ منزل ذويها الكائن في مدينة الهرمل إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه، علما انها تعاني من امراض عصبية وعقلية.
وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر الهرمل في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 200133/٠٨، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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