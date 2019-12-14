أكد وزير المالية القطري علي شريف العمادي في تصريحات خلال "منتدى الدوحة" أن "قطر ستكون ملتزمة إلى جانب ​لبنان​"، معتبرًا أن "لبنان دولة مهمة واستقرارها الاقتصادي والسياسي مهم لدول الخليج"، موضحاً "أننا قدمنا مساعدات لعديد من الدول في الشرق الأوسط، واليوم لبنان يمر بصعوبات اقتصادية".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية القطري: سنقف إلى جانب لبنان خلال الأزمة الراهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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