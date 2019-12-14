نقلت وكالة "​رويترز​" للانباء عن وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ ان "الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوما على ​الاقتصاد العالمي​ وقواتنا موجودة في ​السعودية​ على أساس دفاعي".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة الأميركي: قواتنا موجودة في السعودية على أساس دفاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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