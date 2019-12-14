رئيس وزراء إيطاليا: الاتفاق الموقع بين أردوغان والسراج ليس له تأثير ملموس

علق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي على الاتفاق الموقع بين ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية و​تركيا​، ووصفه بأنه "اتفاق ليس له تأثير ملموس، لكنه يكشف عن موقف خاطئ تماما".

ولفت إلى أنه "على سبيل المثال، إنهم يتغاضون عن حقيقة أن الجزر اليونانية تقع وسط ​الفضاء​ البحري، إنها عبثية من الناحية الدولية، فاتفاق كهذا ليس له تأثير ملموس، لكنه يكشف عن موقف خاطئ تماما"، مشددا على أن "هاتين المذكرتين الموقعتين من قبل حكومة ​فايز السراج​ الليبية وتركيا غير مقبولتين بالنسبة لنا، كما أكدنا ذلك مجددا خلال اجتماع ​المجلس الأوروبي​".