رئيس وزراء إيطاليا: الاتفاق الموقع بين أردوغان والسراج ليس له تأثير ملموس

علق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي على الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، ووصفه بأنه "اتفاق ليس له تأثير ملموس، لكنه يكشف عن موقف خاطئ تماما".
ولفت إلى أنه "على سبيل المثال، إنهم يتغاضون عن حقيقة أن الجزر اليونانية تقع وسط الفضاء البحري، إنها عبثية من الناحية الدولية، فاتفاق كهذا ليس له تأثير ملموس، لكنه يكشف عن موقف خاطئ تماما"، مشددا على أن "هاتين المذكرتين الموقعتين من قبل حكومة فايز السراج الليبية وتركيا غير مقبولتين بالنسبة لنا، كما أكدنا ذلك مجددا خلال اجتماع المجلس الأوروبي".
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