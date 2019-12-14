جاويش أوغلو: حملة الضغوط القصوى الأميركية على إيران لا تجدي نفعا

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​حكومة​ الوفاق لم تطلب من ​أنقرة​ حتى الآن إرسال قوات إلى ​طرابلس​"، معتبراً أن "حملة الضغوط القصوى الأميركية على ​إيران​ لا تجدي نفعا".

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