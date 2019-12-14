رئيس وزراء ماليزيا قد يبقى بمنصبه إلى ما بعد 2020









اسماء السيد - الدوحة: ألمح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد (94 عاما) السبت إلى احتمال بقائه في السلطة إلى ما بعد 2020، رافضا قطع تعهد نهائي بالتخلي عن السلطة.

وعاد مهاتير إلى منصبه بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات العام الماضي، على رأس تحالف معارض ازاح الائتلاف الحاكم الغارق في قضايا فساد من السلطة بعدما حكم على مدى أكثر من ستة عقود متتالية .

وكان مهاتير الزعيم المنتخب الأكبر سنا في العالم، تقاعد من رئاسة الوزراء في 2003 بعد توليه المنصب لعقدين.

وقال مهاتير السبت خلال مشاركته في منتدى الدوحة في العاصمة القطرية "كانت لدينا رؤية بأن نصبح دولة متقدمة بالكامل بحلول عام 2020. لكن للأسف، بعدما تنحيت اتخذت القيادة مسارا مختلفا وسياسات اخرى وهذا تسبب بعدم تحقيق هذا الهدف في عام 2020".

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واضاف "سنواصل المحاولة ولكن قمنا بنقل موعد الإنجاز إلى ما بين 2025 و2030".

وأكد رئيس الوزراء الماليزي "تعهدت أنني سأقوم بالتنحي عندما أقوم بحل بعض المشاكل الكبرى التي تركتها الحكومة السابقة. ولقد وعدت بالتنحي عندما يقوم الائتلاف بتسمية مرشح للقيادة".

وكان زعيم المعارضة السابق في ماليزيا انور ابراهيم قال في السابق أنه يتوقع أن يتولى المنصب بحلول ايار/مايو 2020، ولكن مهاتير نقض ذلك علنا عدة مرات.

وكان مهاتير تعهّد اثناء حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية بتسليم السلطة إلى زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم في غضون سنتين بعد أن شكّل الرجلان تحالفا استثنائيا لإزاحة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من السلطة.