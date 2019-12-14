شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر: أى حزب يريد النجاح عليه الاهتمام بالشريحة العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن العمال هم أكبر شريحة موجودة فى المجتمع، وأى حزب يريد أن يكون قويا داخل المجتمع، عليه الاهتمام بشريحة العمال.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الثانية لحزب حماة الوطن، والأولى لأمانة العمال، بحضور الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء محمد على بلال، الأمين العام للحزب، واللواء محسن الفحام، واللواء علاء عليوة واللواء أحمد عبد الرحيم، مساعدو رئيس الحزب، واللواء حسن الشريف واللواء الفخرانى، ومحسن عليوة أمين العمال.

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وفيما يتعلق بالنقابات العمالية، أكد الجمل، أن النقابات لا تعوق العمل ولا تقف ضد أحد مطلقا، بعكس ما يثيره البعض، مشيرا إلى أن هدف النقابات العمالية هو زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة، وطالب بضرورة الحذر من الشائعات المفتعلة ضد النقابات فى مصر.

من جانبه، أكد الدكتور يحيى هاشم، أستاذ الاجتماع، بجامعة القاهرة، أن العمال هم أساس التنمية فى أى بلد، وجزء من خطة أى دولة لتحقيق البناء والتنمية المستدامة، التى تحافظ على الموارد المتاحة لدى الدولة.

وقال الدكتور يحيى هاشم، إن تنمية الدولة اقتصاديا يبدأ من وجود قيادة سياسية قوية لديها إدارة حقيقية، وهو أمر تتميز به القيادة السياسية الحالية، ويجب أن يقف الجميع بجوارها ويساندها حتى نستمر فى تحقيق هذه التنمية، مضيفًا أن الجزء الثانى فى محور التنمية هو العلم والعمل، ويعتبر العامل جزء من هذا المحور، ويجب الاهتمام به على أعلى مستوى، مؤكدا أن العمال جزء من الأمن القومي.