أمكراز يقطر الشمع على أخنوش: يجب التواصل مع الناس بطريقة تحترمهم.. و”خليونا ساكتين”

وجه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، انتقادات لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، دون أن يذكره بالإسم، وقال في افتتاح ملتقى لشبيبته بالدار البيضاء، اليوم السبت: “واش لي خايب ديال العثماني والعدالة والتنمية ولي زوين ينجزه آخرون، هذا تغليط للناس”.

وأضاف الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، “أحيي الأخ رئيس الحكومة على الأعمال الكبيرة التي يقوم بها داخل الحكومة، هو الذي يشرف على عملها بجميع قطاعاتها، رئيس الحكومة مسؤول عن أداء الحكومة، وما تقوم به القطاعات الحكومية، ولولاه لن ينجز أي شيء، لأن الميزانية تمر في المجلس الحكومي الذي يترأسه العثماني”.

وقال أمكراز أيضا، “عدد من الأشياء والمشاريع تشرف عليها رئاسة الحكومة مباشرة، وهي التي تدفع بها إلى الأمام، خليونا راكوم عارفين وفاهمين جيدا ما أقول”.

وشدد أمكراز على أن “جميع التعبيرات الشبابية التي لا تحترم مؤسسات البلاد، مرفوضة بكل وضوح”، مضيفا: “نعتبرها غير مقبولة وفي نفس الوقت تلك التعبيرات تطرح سؤال دور الأحزاب في تأطير المواطنين”.

ويرى أمكراز أن عددا من الأحزاب لا تتواصل مع المواطنين وتأتي حتى للانتخابات، مضيفا، “جزء من الأحزاب السياسية يجب أن تراجع نفسها وطريقة تواصلها مع الناس، ويجب التواصل معم بالطريقة التي تحترمهم، وتحترم عقولهم”، ومؤكدا على أن الكل: “يعرف الخلفيات التي تحكم الانتقادات الموجهة للسياسيين”.