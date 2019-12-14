الانفراد بصدارة البطولة هاجس نهضة بركان والدفاع الجديدي

يستقبل اليوم السبت، فريق نهضة بركان ضيفه الدفاع الحسني الجديدي، على أرضية الملعب البلدي بعاصمة الليمون، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الرابع من البطولة الاحترافية.

ويرفع الفريقان شعار الفوز من أجل الانفراد بصدارة جدول الترتيب، إذ يحتل فارس دكالة مركز الوصافة برصيد 14 نقطة، متخلفا بنقطة وحيدة عن المتصدر المغرب التطواني، ومتقدما بنقطة أيضا عن الفريق البرتقالي.

ويسعى صاحب الأرض إلى استغلال المعنويات العالية للاعبيه في الفترة الأخيرة، وتحقيقهم للنتائج الإيجابية في البطولة وكأس الكنفيدرالية الإفريقية “كاف”، من أجل حسم المباراة لصالحهم.

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أما الفريق الدكالي، يبحث عن إلحاق أول هزيمة بمضيفه في بطولة هذا الموسم، علما أن نهضة بركان هو النادي الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة في البطولة الاحترافية لحد الآن.

وخاض أبناء طارق السكتيوي 5 مباريات، انتصروا في 4، وتعادلوا مرة وحيدة، حيث أحرز خط هجوم الفريق 6 أهداف، واهتزت شباكه في مناسبتين، مع العلم أن النادي يمتلك 4 مباريات ناقصة.

من جهته، قاد بادو الزاكي الدفاع الجديدي لتحقيق 4 انتصارات، وتعادلين، بينما مني بالهزيمة في مناسبة وحيدة، وذلك من أصل 7 مباريات لعبها الفريق، أحرز خلالها خطه الأمامي 7 أهداف، مقابل 3 أهداف دخلت مرماه، علما أن فارس دكالة تنقصه مباراتين.