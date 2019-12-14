كأس الأرجنتين.. ريفربلايت يهزم سنترال بثلاثية ويُتوج باللقب

نجح فريق ريفر بلايت بالتتويج بكأس الأرجنتين، بعد تفوقه في المباراة النهائية التي جمعته بسنترال كوردوبا، في الساعات الأولى من اليوم السبت، بثلاثة أهداف دون رد.

وأنهى “الريفر” الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “مالفيناس أرجنينتيناس” بمدينة غودي كروز، متقدما بهدف نظيف أحرزه اللاعب إغناسيو سكوكو في الدقيقة 30.

وتمكن وصيف بطل “كوبا ليبرطادوريس” خلال الجولة الثانية من إضافة الهدفين الثاني والثالث، عن طريق إغناسيو فرنانديز، وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 67 و71 على الترتيب، لتنتهي المباراة بفوز ريفربلايت بثلاثية نظيفة، وتتويجه بالكأس الأرجنتينية.

ومكن هذا التتويج ريفربلايت من التأهل مباشرة إلى دور مجموعات “كوبا ليبرطادوريس” 2020، علما أن سيواجه في نهائي السوبر الأرجنتيني راسينغ الفائز بمسابقة الدوري