شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في منبه الحدودية والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 قصفت القوات السعودية، اليوم السبت، كانون الأول 14، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي

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