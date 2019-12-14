واشنطن تحذر إيران من دعم "أطراف ثالثة" في العراق

السبت 14 ديسمبر 2019

أكدت السفارة الأمريكية لدى العراق اليوم السبت أن على إيران التوقف عن دعم ما أسمتها بـ"أطراف ثالثة" في العراق والمتهمة بقمع الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.



وكررت السفارة تهديداً أطلقه، الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، برد "حاسم" على إيران أو وكلائها، في حال اعترضوا الجنود الأمريكيين أو شركاء واشنطن العراقيين.

وأضافت السفارة "قام عملاء إيران مؤخرًا بعدة هجمات ضدّ قواعد تتواجد فيها قوات الأمن العراقية جنبا إلى جنب مع أفراد من القوات الأمريكية والتحالف الدولي".

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وأضافت، "في 9 كانون الأول (ديسمبر)، شنوا هجومًا صاروخيًا على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، أدّى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان منهم في حالة خطيرة، تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 كانون الأول".

وقالت السفارة في بيانها، "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن، التي لعبت دوراً محورياً في استعادة سيادة العراق من داعش".

وهددت السفارة إيران قائلة، "نود تذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم، أو من قِبل وكلائهم مهما كانت هويتهم، تلحق الأذى بالأميركيين أو حلفائنا أو بمصالحنا، سوف يتمّ الرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة".