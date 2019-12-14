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مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للمليشيا في محافظة الجوف

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 14 ديسمبر 2019

أكدت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، شنت عدة غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة الجوف (شمال اليمن).

 

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وذكرت المصادر أن طيران التحالف استهدف بأربع غارات جوية مواقع لمليشيا الحوثي في تواثنه جهة القعيف شمال غرب محافظة الجوف.

 

هذا وتدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومسلحي مليشيا الحوثي في جبهات الجوف لليوم الثالث على التوالي وسط تقدم ميداني كبير للقوات الحكومية

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