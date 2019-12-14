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شاهد.. شباب شبوة في ملتقى ثقافي اجتماعي تعارفي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 14 ديسمبر 2019

نظمت جهات ممولة بمحافظة شبوة جنوبي البلاد، ملتقى ثقافيا شبابيا تعارفيا لأبناء المحافظة، لتوطيد العلاقات وشحذ همم الشباب.

 

ويأتي هذا الملتقى الذي تخللته وجبة عشاء، دعما للشباب الشبواني لغرض فتح المجال لتعارف أبناء المنطقة على بعضهم البعض.

 

وعبر الشباب عن سعادتهم بهذا التجمع الميمون، مؤكدين أن هذه الفرصة خلقت أجواء إيجابية للحاضرين، وأتاحت لهم المجال للنقاش وتبادل الآراء.

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