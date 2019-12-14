قرار رئاسي فضيلة القاضي العيدروس رئيساً لمحكمة المنطقة العسكرية الثانية

السبت 14 ديسمبر 2019

أصدر قرار رئاسي رقم (46) لسنة 2019م قضى بموجبه تعيين فضيلة القاضي حسن أحمد حسن العيدروس؛ رئيساً لمحكمة المنطقة العسكرية الثانية.

Advertisements

وعليه: تأمل هيئة التفتيش القضائي أن يشكل هذا التعيين دفاعاً في الرفع من مكانة وهيبة السلطة القضائية ولما فيه الصالح العام.

وفي الصدد هنئة قيادة المنطقة العسكرية الثانية فضيلة القاضي حسن أحمد العيدروس بتوليه هذا المنصب ونيله ثقة القيادة العليا، وتؤكد اجابية هذا القرار والاختيار لما من شأنه رفع مستوى التأسيس العسكري للمنطقة والرفع من مكانتها.