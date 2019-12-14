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قرار رئاسي فضيلة القاضي العيدروس رئيساً لمحكمة المنطقة العسكرية الثانية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رئاسي فضيلة القاضي العيدروس رئيساً لمحكمة المنطقة العسكرية الثانية والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019

 

 

أصدر قرار رئاسي رقم (46) لسنة 2019م قضى بموجبه تعيين فضيلة القاضي حسن أحمد حسن العيدروس؛ رئيساً لمحكمة المنطقة العسكرية الثانية.

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وعليه: تأمل هيئة التفتيش القضائي أن يشكل هذا التعيين دفاعاً في الرفع من مكانة وهيبة السلطة القضائية ولما فيه الصالح العام.

 

وفي الصدد هنئة قيادة المنطقة العسكرية الثانية فضيلة القاضي حسن أحمد العيدروس بتوليه هذا المنصب ونيله ثقة القيادة العليا، وتؤكد اجابية هذا القرار والاختيار لما من شأنه رفع مستوى التأسيس العسكري للمنطقة والرفع من مكانتها.

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