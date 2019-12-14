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شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام سباقات "بطولة السباحة المفتوحة" بالمكلا والان مع التفاصيل
السبت 14 ديسمبر 2019
ضمن بطولات "مهرجان حضرموت الرياضي الأول" انطلقت بطولة سباقات "السباحة الحرة" و "الغوص" و "التجديف" للهواة بمشاركة "80 متسابق"، بأشراف دائرة الشباب و الرياضة بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وتنظيم ادارة الشباب والطلاب للقيادة المحلية بمديرية المكلا، و بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة، وتنفيذ اتحاد السباحة و الألعاب المائية بساحل حضرموت.
البطولة التي احتضن منافساتها رصيف ميناء المكلا القديم بمديرية مدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت، بدأت فعالياتها بآيات من الذكر الحكيم، وفي اجواء رائعة و مشوقه بدأت المنافسات بسباق التجديف بالمراكب الصغيرة، ومن ثم الغوص، وختاماً بالسباحة الحرة وسط تشجيع وحماس الجماهير، حيث أسفرت النتائج النهائية كالآتي:
الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى بسباق التجديف بالمراكب:
الأول/ عبدالله يسلم جربوع في 1,30 دقيقة و ثلاثون ثانيه.
الثاني/ سعيد عمر باحويرث في 1,34 دقيقة و أربعة وثلاثون ثانيه.
الثالث/ نديم عبدالقادر في 1,36 دقيقة و ستة وثلاثون ثانيه.
و الفائزين الثلاثة بسباق الغوص:
الأول/ سعيد عبدالله بن سواد في 2,22 دقيقتين و أثنين وعشرون ثانيه.
الثاني/ خالد محفوظ بومانا في 1,10 دقيقة و عشر ثواني.
الثالث/ علي عبدالله غزي في 1,03 دقيقة و ثلاث ثواني.
وختاماً الفائزين في سباق السباحة الحرة:
الأول/ عمر سعيد باهرب في 4,53 أربع دقائق و ثلاثة وخمسون ثانيه.
الثاني/ حسين صبري بايهس 4,58 أربع دقائق و ثمانية وخمسون ثانيه.
الثالث/ أمين رجب باحديج في 5,02 خمس دقائق و ثانيتين.
وعقب انتهاء المنافسات قام عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ عقيل محمد العطاس، و رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر و مدير إدارة الاتحادات والاندية بمكتب الشباب و الرياضة بساحل حضرموت محمد سالم الجفري، و المشرف الفني لاتحاد الشطرنج رئيس الادارة الاعلامية لأنتقالي حضرموت الأستاذ صالح الباشا، و رئيس ادارة الشباب والطلاب للقيادة المحلية بمديرية المكلا علي فرج الطمبشي و المشرف الفني للاتحاد العام للسباحة والالعاب المائية محمد علي بامعلم و رئيس اتحاد ألعاب القوى سعيد بايماني و عدد من قيادة تنفيذية انتقالي المكلا بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالميداليات، بالإضافة للمبالغ المالية.
دار احداث البطولة تحكيمياً بقيادة رئيس اللجنة أشرف سالم فرحان، و المشرف الفني للاتحاد العام للسباحة والالعاب المائية محمد علي بامعلم، ومن فرع الاتحاد بحضرموت سالم كرامة العطاس، و أعلام الاتحاد احمد صالح باطرفي.
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