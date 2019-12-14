شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع : ما وصلنا إليه في لبنان يستدعي حكومة غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

• نحتاج حكومة تكنوقراط وفي كافة الأحوال لن نشارك فيها

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: ما وصلنا إليه في لبنان يستدعي حكومة غير مسبوقة وطرحنا حكومة أخصائيين مستقلين تضمّ وجوهاً تُوحي بالثقة.

وأضاف: صداقتنا مع الحريري شيء وتشكيل حكومة إنقاذ في مرحلة استثنائية شيء آخر مختلف تماماً ولسنا مستعدّين للذهاب باتجاه حكومة من غير الاختصاصيين وفي كافة الأحوال لن نشارك في الحكومة، متابعاً "ملف تشكيل الحكومة ما زال في بدايته للأسف لأنّ هناك مَن يُريد أن يُعيد التاريخ نفسه".

وتابع: المطلوب من قوى السلطة أن تنزع يدَها عن القرار في هذه المرحلة للانتقال إلى المرحلة الإنقاذيّة وممّا تخاف الكتل السياسيّة حيال القبول بحكومة تكنوقراط؟ ولن نقبل بحكومة تكنوسياسيّة وليتحمّل كلّ فريق ما ستصنع أيديه

وأوضح أن الأهمّ اليوم هو استعادة الثقة ونعيش وحدةً وطنيةً في الفقر والجوع وإذا كنتم تُريدون وحدة وطنية أنظروا إلى الشارع ونحن بحاجة إلى سلطة تنفيذيّة تُنقذ البلاد سريعاً.