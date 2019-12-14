عمليات الرافدين تنفي انتشار مسلحين في ميسان

نفت قيادة عمليات الرافدين، السبت، وجود انتشار لجماعات مسلحة في محافظة ميسان. وقال قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي لوكالة الأنباء العراقية إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود انتشار لجماعات مسلحة في شوارع محافظة ميسان عارية عن الصحة وتفتقد للمصداقية". Advertisements وأضاف الطائي أن "الأوضاع الأمنية مستقرة والحياة طبيعية في محافظة ميسان". وتداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً نقلاً عن شهود عيان يزعم انتشاراً كثيفاً لمسلحين في حي الثورة بمحافظة ميسان.



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