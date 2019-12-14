القبض على عصابة تروج للمخدرات وسط بغداد

أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، اليوم السبت، إلقاء القبض على عصابة تروج للمخدرات بعملية "نوعية" وسط العاصمة بغداد. وقال البطاط في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن عناصر "الفوج الثاني اللواء الثالث الفرقة الأولى (نفذوا) عملية نوعية بجهد استخباري حثيث، حيث تمكنوا من نصب كمين لأحد المروجين الذي ألقي القبض عليه بالجرم المشهود، على اثرها تم استحصال أمر قضائي بمداهمة الوكر وإلقاء القبض على عصابة من خمس أشخاص لمروجي المواد المخدرة في منطقة البتاوين ببغداد.



وأضاف البطاط، أنه ضبط بحوزة أفراد العصابة "300 غرام من مادة الكرستال المخدرة وميزان إلكتروني يستخدم في عمليات البيع لمروجيهم الجوالين ومبلغ ثمانية عشر ألف وثمانمئة دولار ومبلغ خمسة ملايين وثمانمئة وثلاثين ألف دينار عراقي"، مشيراً إلى "إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".

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