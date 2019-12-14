دعت كتلة الرافدين البرلمانية، اليوم السبت، المتظاهرين السلميين إلى الانسحاب من ساحات التظاهر لأسبوع أو اثنين من أجل "فرز المندسين"، والعودة بعد تلك الفترة بشكل سلمي، مشيرةً إلى "جدية" البرلمان والقوى السياسية في محاولة إجراء الإصلاحات وتلبية المطالب.
وأضاف، أن "كل خطوة إيجابية سيكون لها تأثير على المتظاهر السلمي الحقيقي والمطالب بالإصلاحات الفعلية ولديهم ولاء وطني ولحمة وطنية، أما المخربين والمندسين فلا ينظرون لهذه التطورات بل هاجسهم خلق الفوضى وعودة العراق لما قبل عام 2003".
وتابع، أن "الحكومة مطالبة بالحزم في معالجة حالات الفوضى، لكن بنفس الوقت فان المتظاهرين السلميين عليهم تفويت الفرصة على المندسين وأن ينسحبوا من ساحات التظاهر بالتزامن مع أعياد الميلاد لأسبوع أو اثنين لفرز الجهات المندسة والعودة بسلمية حقيقية".
وشدد على أن "العراقيين الشرفاء من الوطنيين والمطالبين بالحقوق المشروعة والإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد لديهم كل الحق ونحن معهم سنعمل من أجل تحقيق جميع المطالب السلمية بعيداً عن الفوضى التي يحاول خلقها المخربون والقتلة وأصحاب الأجندات الخارجية".
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة نيابية تدعو المتظاهرين السلميين إلى الانسحاب لفترة معينة لـ'فرز المندسين' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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