اعتقال قيادي بارز في 'داعش' شرقي الفلوجة

أعلن آمر الفوج الأول لحشد قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار العقيد محمود مرضي الجميلي، السبت، عن اعتقال "قيادي بارز" في تنظيم "داعش" بعملية أمنية استباقية شرقي الفلوجة. وقال الجميلي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية شرعت بحملة أمنية استباقية استهدفت مناطق قضاء الكرمة باتجاه منطقة سامراء شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت (خلالها) من اعتقال المدعو غائب سرحان الذي يعد من أهم قيادات مجرمي داعش".



وأوضح الجميلي، أن "القوات الأمنية داهمت منطقة تواجد المستهدف وتمكنت من اعتقاله دون وقوع أي مقاومة تذكر"، مشيراً إلى أن "المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الأمنية والمدنيين ابان سيطرة عناصر التنظيم الإجرامي على المناطق المستهدفة".

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