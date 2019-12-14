حريق في مقر للحشد بديالى والدفاع المدني يخمده

افاد مصدر امني، السبت، بأن حريقا اندلع في مقر للحشد الشعبي بديالى، فيما اشار الى ان الدفاع المدني تمكن من اخماده.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في كرفانات داخل مقر للحشد الشعبي (كتائب الامام علي) بمطار بن فرناس شمال بعقوبة في ديالى، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

Advertisements

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اندلاعه بسبب تماس كهربائي".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.