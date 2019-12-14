واشنطن تعتبر قصف إيران منشآت نفطية سعودية هجوما على الاقتصاد العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية ، السبت، قصف إيران منشآت نفطية سعودية مؤخرا هجوما على الاقتصاد العالمي.

وكشفت المعارضة الإيرانية مؤخرا عن تفاصيل خطة الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو النفطية السعودية، والتي وقعت في الـ13 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين إن الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوما على الاقتصاد العالمي.

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وأشار إلى أن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد في وقت سابق ،أن هجوم إيران على شركة "أرامكو" السعودية يمكن وصفه بـ"العمل الحربي"، كما أنه يعد اعتداء على الاقتصاد العالمي.

ودعت السعودية المجتمع الدولي الشهر الماضي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه إيران، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ويحدّ من تصرفاتها وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية في المنطقة والعالم.