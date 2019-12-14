القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية ، السبت، قصف إيران منشآت نفطية سعودية مؤخرا هجوما على الاقتصاد العالمي.
وكشفت المعارضة الإيرانية مؤخرا عن تفاصيل خطة الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو النفطية السعودية، والتي وقعت في الـ13 من سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين إن الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوما على الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد في وقت سابق ،أن هجوم إيران على شركة "أرامكو" السعودية يمكن وصفه بـ"العمل الحربي"، كما أنه يعد اعتداء على الاقتصاد العالمي.
ودعت السعودية المجتمع الدولي الشهر الماضي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه إيران، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ويحدّ من تصرفاتها وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية في المنطقة والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعتبر قصف إيران منشآت نفطية سعودية هجوما على الاقتصاد العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.