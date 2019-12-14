إدانة البشير واتفاق الصين وأمريكا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: إدانة البشير بالفساد وسنوات عمره تقيه السجن وترسله لـ"الإصلاح الاجتماعي"، و"تويتر" يفيض حبا وتقديرا للشيخ محمد بن زايد، وبومبيو: سنرد إذا أضرت إيران أو وكلاؤها بجنودنا أو شركائنا بالعراق، وإمام أوغلو يتحدى أردوغان: لن نصمت على مشروع قناة إسطنبول.

وبعد عزل البشير.. إصلاحات سودانية تطوي صفحة "الإخوان"، وعلى إثر اغتيالات العراق.. الصدر يغلق مؤسساته لمدة عام، والمحكمة العليا تقبل نقض ترامب الخاص بإقراراته الضريبية، والجيش الليبي: استهدفنا مواقع الطائرات المسيرة التركية بمصراتة، واعترافات مستشار الإخوان: تربصوا بالمصريين.. ومكتب الإرشاد كان "الرئيس"، وأسبوع السودان.. استئناف محادثات السلام وتفاقم محنة الإخوان.

كما تتابعون أيضا: مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء قتل المتظاهرين بالعراق، ومسؤولة فلسطينية تدعو لتعزيز العلاقات بأفريقيا لمواجهة توغل الاحتلال، وبأغلبية ساحقة للمحافظين.. أوروبا أمام فوز ثانٍ لـ"بريكست"، وفشل النهضة في تشكيل الحكومة قد يعيد تونس لصناديق الاقتراع.

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وترحيب فلسطيني بتجديد تفويض ولاية عمل الأونروا، والجيش الليبي يقصف طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة مصراتة، و"الاشتراكي الديمقراطي" يهدد بتقويض الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وكوريا الشمالية تجري "اختبارا ناجحا" لتعزيز قدراتها النووية، والجيش السوداني يحذر من دعوات إخوانية للتظاهر، ومقتل 23 جنديا في هجوم لطالبان جنوب شرق أفغانستان.

أما في الاقتصاد فتطالعون: الصين تعلن وأمريكا تؤكد.. اتفاق تجارة رسمي بين أكبر اقتصادين في العالم، وإثيوبيا تحصل على قرض 3 مليارات دولار من البنك الدولي، والذهب مستقر وسط تراجع الدولار.

وقبرص تبرم اتفاقا دوليا لإنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال، وقرقاش: رؤية السعودية الاقتصادية "مستقبلية بامتياز".. وصدارة أرامكو فخر للخليج، وأمريكا: اتفاق التجارة مع الصين لا يلغي جميع الرسوم الجمركية، ووول ستريت تعاود الهبوط بعد تصريحات سلبية لترامب عن اتفاق التجارة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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