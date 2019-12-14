الإمارات تطلق خطة "الأعوام الخمسين" احتفالا باليوبيل الذهبي

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، نداء التأسيس لمشروع نهضوي يستوعب الخمسين عاما المقبلة، احتفاء باحتفال الدولة باليوبيل الذهبي عام 2021.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه "في عام الاستعداد للخمسين، نريد أن نعمل سوياً في كافة القطاعات.. مواطنين ومقيمين.. لأننا - متحدين - نستطيع تغيير المعادلات.. نستطيع رفع التوقعات.. أجواء 2020 قبل يوبيلنا الذهبي في 2021.. نريدها كأجواء 1970 عندما كان الآباء المؤسسون وفريق العمل يستعدون لبدء مرحلة وحياة جديدة لهذا الوطن".





وفي التوقيت نفسه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "أطلقت وأخي محمد بن راشد أكبر استراتيجية وطنية للعام الجديد، ليكون عام 2020 #عام الاستعداد للخمسين.. عاما سيشكل بإذن الله منعطفا نوعيا في مسيرتنا المباركة.. نكتب فيه فصولا جديدة في محركاتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون الأفضل عالميا خلال خمسين عاما قادمة".





وتحتفل الإمارات في الثاني من ديسمبر/كانون الأول بيومها الوطني في مناسبة تترجم مسيرة الاتحاد التي امتدت عبر عقود مضت مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي قاد مسيرة العطاء، لتتواصل دولة الإمارات التقدم والازدهار على مختلف المستويات.

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وأضاف حاكم دبي قائلا في تغريدته التي دشن من خلالها مرحلة بناء جديدة: "لقد شهدت العام 1970.. عام تصميم الاتحاد.. وسأكون في 2020 مشرفا على فريق تصميم الخمسين.. ومعي لجنتان واحدة برئاسة الشيخ منصور بن زايد لوضع الخطة التنموية الخمسينية.. وأخرى تضم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد للإشراف على فعاليات الاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة".





واختتم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريدته التي نشرت مع مقطع مصور عن ملامح الخطة الخمسينية للوصول إلى الاحتفالات المئوية، قائلا: "فريقنا واحد.. وروحنا واحدة.. ومستقبلنا واعد بإذن الله".

فيما أوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "عام الاستعداد للخمسين.. يقتضي تضافر كل الجهود المجتمعية لدفع عجلة التنمية واستدامتها وتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا إلى مستقبل أفضل لإماراتنا.. نستمد قوتنا من عمقنا التاريخي ومن نهج آبائنا المؤسسين، ومن قوة وعزيمة أبناء الوطن".





وتابع: "في الخمسين عاما المقبلة.. نهيئ كل قطاعات الدولة لمرحلة ما بعد النفط، ونبني اقتصادا معرفيا حقيقيا أساسه الابتكار والإبداع والعلوم الحديثة، ونضع بصمتنا في مسيرة الحضارة الإنسانية، ونشيد الأسس القوية لاستدامة التنمية للأجيال القادمة".



