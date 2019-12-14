تحذيرات ألمانية من محاولات الإخوان اختراق مجتمعات المسلمين

حذر تقرير لهيئة استخباراتية حكومية ألمانية، السبت، من اختراق تنظيم الإخوان الإرهابي المجتمعات الإسلامية بالبلاد وتحديداً في شتوتجارت بولاية بادن فورتمبيرغ، جنوب غربي ألمانيا، عبر تنظيم ندوات تخاطب فيها قيادات بارزة بالتنظيم.



وبحسب صحيفة "شتوتجارتر ناخرشتن" المحلية الخاصة، فإن منظمة المجتمع الإسلامي الألماني، ذراع الإخوان الإرهابية في ألمانيا، نظمت خلال الأسابيع الماضية ندوات في مسجد "كيسل شتراسا" بشتوتجارت، في محاولة للتقرب من المسلمين في المدينة، وبسط نفوذها عليهم.

وفي ندوة السبت، حاضر 3 من قيادات الإخوان البارزين في مجموعة من رواد المسجد، وهم طه عامر، رئيس مجلس الأئمة والعلماء (تابع للإخوان)، وطه علي زيدان، وعلي خالد، وهما قياديان بارزان بالجماعة الإرهابية.



ووفق الصحيفة الألمانية، فإن هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا، تخضع مجلس الأئمة والعلماء لرقابتها منذ سنوات.

بدوره، قال الخبير في شؤون التنظيمات الإرهابية سيجريد هيرمان مارشال للصحيفة ذاتها: "إنه في السنوات الأخيرة استغل تنظيم الإخوان بشكل دائم مثل هذه الندوات والجلسات التثقيفية لاختراق تكتلات المسلمين بالمدن المختلفة".



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ونقلت صحيفة "شتوتجارتر ناخرشتن" عن متحدثة "لم تكشف اسمها" باسم فرع هيئة حماية الدستور في بادن فورتمبيرج، قولها: "إن هذه الندوات تظهر أن نفوذ الإخوان وتحركاتهم أكبر كثافة وعمقاً مما يتصوره الناس".



وذكرت الصحيفة أن تحركات الإخوان وقياداتها في مدن كبيرة وكثيفة السكان والمهاجرين مثل شتوتجارت خطر كبير، يعكس رغبتها في توسيع نفوذها وتجنيد أتباع جدد.

ولفتت إلى أن المجتمعات المسلمة في المدينة تضم مهاجرين ومسلمين ألمانا منحدرين في الأصل من الدول العربية وتركيا والبوسنة وألبانيا.

وتضع السلطات الألمانية، ممثلة في هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، منظمات وقيادات تابعة لجماعة الإخوان في ألمانيا، في ولايات البلاد الـ16، تحت رقابتها.

وتقدر الهيئة عدد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الأساسية في ألمانيا بـ1600 شخص.



وعادة ما تخضع هيئة حماية الدستور التنظيمات والأفراد الذين يمثلون خطراً كبيراً على الديمقراطية ويهدفون إلى تقويض النظام السياسي، لرقابتها.