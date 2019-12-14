مقتل 4 رهائن نيجيريين على يد إرهابيين بعد فشل محادثات مع الحكومة

أعلنت المنظمة غير الحكومية الفرنسية "العمل ضد الجوع" (أكسيون كونتر لافان)، السبت، أن جماعة إرهابية قامت بقتل أربع رهائن نيجيريين خطفوا في يوليو/تموز الماضي بينهم عاملون في المجال الإنساني.

وقالت المنظمة: "المجموعة المسلحة المسؤولة عن خطف عاملين في 18 يوليو/تموز الماضي قتلت أربع رهائن آخرين"، في إشارة إلى خطف ستة أشخاص في يوليو/تموز الماضي، أعدم أحدهم في سبتمبر/أيلول الماضي.

وطالبت المنظمة غير الحكومة بـ"الإفراج الفوري عن آخر رهينة لا يزال محتجزا".

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وذكر موقع مراقبة المواقع الإلكترونية الإرهابية على الإنترنت "سايت" نقلا عن الصحفي النيجيري الذي نشر في سبتمبر/أيلول الماضي تسجيل الفيديو لقتل أول رهينة، قوله: "إن مقتل الرجال الأربعة جاء نتيجة فشل المحادثات مع الحكومة النيجيرية".

وأضاف أن السيدة الوحيدة في مجموعة الرهائن هذه وتدعى جريس "حكم عليها بالعبودية مدى الحياة".

وكانت هذه السيدة التي تعمل في المنظمة غير الحكومية الفرنسية وسائقان وثلاثة من موظفي وزارة الصحة النيجيرية خطفوا خلال هجوم على حافلة كانت تقلهم على الطريق بين مايدوغوري كبرى مدن ولاية بورنو ومدينة داماساك في شمال نيجيريا وقتل سائق ثالث في الكمين.

وكان تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا قد نشر بعد عملية الخطف مقطع فيديو للموظفة في "العمل ضد الجوع" تطلب فيه الإفراج عن الرهائن، وظهر الرهائن الخمسة الآخرون وهم رجال خلفها.

وينشط هذا التنظيم الإرهابي، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام في 2016، خاصة في هذه المنطقة النائية القريبة من بحيرة تشاد والحدودية مع النيجر، حيث ينفذ منذ أكثر من عام هجمات متكررة ضد قوات أمن النيجر.