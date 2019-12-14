محمد بن زايد وقائد الجيش الباكستاني يبحثان التعاون الدفاعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الفريق أول قمر جاويد باجوا، قائد الجيش الباكستاني، سبل التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، قائد الجيش الباكستاني في قصر البحر بأبوظبي.

وكما بحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والعسكرية والإمكانات والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، وبما يدعم جهود الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.