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وزير خارجية قطر: تقدم طفيف لحل الخلاف مع دول خليجية ومصر

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الدوحة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

وزير خارجية قطر: تقدم طفيف لحل الخلاف مع دول خليجية ومصر

الدوحة - الخليج 365

كشف مسؤول قطري، عن تقدم وصفه بالطفيف في سبيل حل الخلاف مع دول خليجية ومصر، حد تعبيره.

 

 

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إن تقدمًا طفيفًا تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب قبل عامين ونصف العام مع دول خليجية ومصر.

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ووفق وسائل الإعلام رد الوزير القطري على سؤال عمّا إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة التي انعقدت، الأسبوع الماضي، قال الوزير بحسب وكالة“رويترز“:“إن تقدمًا طفيفًا تحقق، مجرد تقدم طفيف“.

 

وكانت القمة الخليجية الأخيرة وما أعقبها من تصريحات رسمية قد بددت الآمال بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة القطرية.

 

 

وقال وزير الخارجية البحريني عقب القمة إن ”الدول الأربع ( ، والإمارات، والبحرين، ومصر) تتمسك تمامًا بموقفها، ومطالبها المشروعة القائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من شهر يوليو /تموز من العام 2017“.

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