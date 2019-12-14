شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: إيداع البشير في «دار للإصلاح الاجتماعي» لمدة عامين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الخرطوم)
حكمت محكمة في الخرطوم اليوم (السبت) بإرسال الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى «دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين» في ختام محاكمة في قضية فساد بعد أشهر على إطاحته من قبل الجيش تحت ضغط الشارع.
وصدر الحكم على البشير (75 عاما) الذي أطاحه الجيش في 11 أبريل الماضي بعد حكم دام 30 عاما، عن «محكمة خاصة» يمثل أمامها منذ أغسطس الماضي.
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